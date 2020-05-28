الجالية الفلسطينية تسجّل أول وفاة بفيروس كورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية للمواطن الفلسطيني الضابط المتقاعد في إدارة الحاكم جمعة فايز الفرا عن عمر يناهز 79 عامًا.
وتابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد، بحسب بيان وصل الخليج 365 نسخة منه.
وبحسب البيان، تقدم سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر السفارة والمندوبية بخالص العزاء والمواساة القلبية لشقيق الفقيد اللواء عبد الله الفرا و لذوي الفقيد وآل الفرا الكرام، داعيا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
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