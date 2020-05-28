مقترح برلماني بزيادة العاملين على رقم 105 وسيارات الإسعاف لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصراوى:
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيرة الصحة والسكان، بشأن زيادة أعداد العاملين على رقم 105 وسيارات الإسعاف، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأوضح "عبدالغني"، في اقتراحه، اليوم الخميس، أنه في ظل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وعدم كفاية طاقة المستشفيات لاستقبال المزيد من الحالات، ضرورة زيادة أعداد العاملين على رقم 105 وسيارات الإسعاف المجهزة لتنتقل بموجب تكليف من 105 إلى الحالات في المنزل وتقديم العلاج والإرشادات اللازمة من خلال زيارة واحدة ومتابعة يومية تليفونيه تهدئ من روع المواطنين وتخفف من حدة الضغط على طاقة المستشفيات والاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مما يساهم في إنقاذ مزيد من الأرواح البشرية.
وأضاف النائب، أنه يقترح أيضا ضرورة توفير خدمة انتقال سيارات الإسعاف المجهزة لأخذ المسحات من المواطنين في منازلهم لتهدئة روع المواطنين، والتقليل من انتقالهم للمستشفيات بما يخفف من تفشي الفيروس، بجانب إبلاغهم بنتائج التحليل ومتابعتهم تليفونيًا بما يساهم من التخفيف من الضغط على المستشفيات، مع الاستعداد لإجراء زيارات منزلية في الحالات المتدهورة أو الأكثر خطورة تمهيداً لنقلهم إلى المستشفى في حال الحاجة الى أجهزة تنفس صناعي.
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