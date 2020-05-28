روسيا تقترح على "الصحة العالمية" 8 لقاحات ضد كورونا

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن موسكو اقترحت 8 لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" على منظمة الصحة وفقا

لموقع روسيا اليوم.

وأكدت خلال اجتماع عن بعد مع أعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، موضوعه

"لقاحات COVID-19: التوقعات والواقع"، أن العديد من المعاهد الروسية تعمل على إنتاج دواء ضد الفيروس.

وسجلت المنظمة من مختلف دول العالم حتى الآن، 124 اقتراحا علميا مرشحا لأن يكون لقاحا لفيروس كورونا.