روسيا تقترح على "الصحة العالمية" 8 لقاحات ضد كورونا

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن موسكو اقترحت 8 لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" على منظمة الصحة وفقالموقع روسيا اليوم.
وأكدت خلال اجتماع عن بعد مع أعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، موضوعه"لقاحات COVID-19: التوقعات والواقع"، أن العديد من المعاهد الروسية تعمل على إنتاج دواء ضد الفيروس.
وسجلت المنظمة من مختلف دول العالم حتى الآن، 124 اقتراحا علميا مرشحا لأن يكون لقاحا لفيروس كورونا.
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