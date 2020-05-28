مصرع شخص واستمرار الاحتجاجات على مقتل أمريكي أسود

قتل شخص، اليوم الخميس، مع تواصل المظاهرات في شوارع مدن عدة رئيسية أمريكية احتجاجًا على مقتل شخص من السود من جانب شرطي أمريكي أبيض يوم الإثنين الماضي.

ففي مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي شهدت حادث مقتل الشاب جورج فلويد (46 سنة)، قبل يومين، اندلعت موجة من المظاهرات الاحتجاجية الليلية للمرة الثانية على التوالي والتي شابتها أعمال سلب ونهب للمباني

التي أضرمت فيها النيران بينما اشتبك المتظاهرون مع أفراد الشرطة الذين أطلقوا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وفقا لمصادر الشرطة وشهود العيان.

وكشفت المصادر أن شخصًا لقي حتفه إثر إطلاق النار عليه اليوم بالقرب من موقع المظاهرات بالمدينة، واعتقل آخر وتقوم الشرطة بالتحقيق في الحادث.

Advertisements

وفي مدينة لوس أنجلوس بولاية

كاليفورنيا، تظاهر مئات الأشخاص احتجاجًا على مقتل فلويد وهاجم بعض المتظاهرين دورية للشرطة على أحد الطرق الرئيسية بالولاية.

وفي مدينة ميمفيس بولاية تينيسي اعتقلت شرطة مكافحة الشغب شخصين ضمن مظاهرة احتجاجية مماثلة.

تأتي هذه المظاهرات إثر بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي صدم الجاليات في أنحاء الولايات المتحدة حيث أظهر اللحظات الأخيرة في حياة فلويد وهو مقيد وطرح أرضًا، حيث كان يتوسل للشرطي بأنه لا يمكنه التنفس بينما الشرطي وضع ركبته فوق عنق فلويد مما أدى لمصرعه خنقًا.