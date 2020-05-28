قتل شخص، اليوم الخميس، مع تواصل المظاهرات في شوارع مدن عدة رئيسية أمريكية احتجاجًا على مقتل شخص من السود من جانب شرطي أمريكي أبيض يوم الإثنين الماضي.
ففي مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي شهدت حادث مقتل الشاب جورج فلويد (46 سنة)، قبل يومين، اندلعت موجة من المظاهرات الاحتجاجية الليلية للمرة الثانية على التوالي والتي شابتها أعمال سلب ونهب للمبانيالتي أضرمت فيها النيران بينما اشتبك المتظاهرون مع أفراد الشرطة الذين أطلقوا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وفقا لمصادر الشرطة وشهود العيان.
وكشفت المصادر أن شخصًا لقي حتفه إثر إطلاق النار عليه اليوم بالقرب من موقع المظاهرات بالمدينة، واعتقل آخر وتقوم الشرطة بالتحقيق في الحادث.
وفي مدينة لوس أنجلوس بولايةكاليفورنيا، تظاهر مئات الأشخاص احتجاجًا على مقتل فلويد وهاجم بعض المتظاهرين دورية للشرطة على أحد الطرق الرئيسية بالولاية.
وفي مدينة ميمفيس بولاية تينيسي اعتقلت شرطة مكافحة الشغب شخصين ضمن مظاهرة احتجاجية مماثلة.
تأتي هذه المظاهرات إثر بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي صدم الجاليات في أنحاء الولايات المتحدة حيث أظهر اللحظات الأخيرة في حياة فلويد وهو مقيد وطرح أرضًا، حيث كان يتوسل للشرطي بأنه لا يمكنه التنفس بينما الشرطي وضع ركبته فوق عنق فلويد مما أدى لمصرعه خنقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص واستمرار الاحتجاجات على مقتل أمريكي أسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.