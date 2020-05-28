العراق يسجل قفزة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل طفرة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "مختبراتها فحصت 5104 نماذجفي المختبرات المختصة كافة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 211485".
وأضافت، أن "مختبراتها سجلت أيضاً 322 إصابة في العراق منها 67 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط"، وهذا هو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق، حيث كان أعلى رقم 308 إصابة".
وأشارت إلى "تسجيل أربع وفيات 67 حالة شفاء".
وتابعت، أن "مجموع الإصابات بلغ 5457، والشفاء 2971، والوفيات 179 حالة وفاة".
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