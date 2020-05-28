ليبيا تُسجل حالة وفاة جديدة بكورونا في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة بليبيا، الخميس، عن وفاة الحالة المصابة بفيروس كورونا. عن وفاة الحالة المصابة بفيروس كورونا. وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية أن الحالة المذكورة، قادمة من خارج المدينة، قد تم عزلها مساء أمس بمركز الإيواء والعزل بالبلدية.

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