16 إصابة جديدة بكورونا في الجيش الأوكراني

أعلنت قيادة القوات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، اكتشاف 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الجيش خلال الساعات ال24 الماضية.

وأوضحت القوات المسلحة، في تقرير نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم)

الأوكرانية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الجيش بلغ 69 حالة، وتماثل 106 جنود للشفاء منذ تفشي الفيروس في البلاد في حين توفي ثلاثة آخرين.

وذكر التقرير أن 300 جندي خضعوا للعزل الذاتي، ومن المقرر أن تنتهي فترة العزل لـ45 جنديًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

يذكر أن أوكرانيا سجلت 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22 ألفا و382 إصابة.