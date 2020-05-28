كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الخميس، أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.

جاء وذلك تماشيا مع خطة توسيع نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الصحية الإماراتية، إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى البلاد ساهم في الكشف عن 563 إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية، 314 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب 3 حالات وفاة.

دعمت دولة الإمارات الدول المتأثرة بوباء كورونا المستجد «كوفيد 19» من خلال تقديم المساعدات والمستلزمات الطبية التي استفاد منها آلاف الأطقم الطبية والتمريضية في التصدي لهذا الوباء.

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جاء ذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تقييد لحركة السفر وفرض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من دول العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بدعم الدول المتأثرة بوباء كورونا المستجد «كوفيد 19».

وفرت دولة الإمارات العربية المتحدة 4 رحلات جوية مستأجرة من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي، ما أتاح للمنظمة وشركائها نقل الإمدادات والفرق التقنية المطلوبة على نحو عاجل إلى إيران والصومال وإثيوبيا، وفقا للبيان.

وكشف الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أنه في الآونة الأخيرة، قدمت دولة الإمارات لمنظمة الصحة العالمية منحة عينية بقيمة 10 ملايين دولار من أدوات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، كافية لإجراء 500 ألف اختبار للمرضى المُشتبه في إصابتهم بمرض «كوفيد 19»، وتسهم هذه الاختبارات بشكل كبير في تعزيز قدرات الاختبار في أفريقيا وإقليم شرق المتوسط، بينما نسعى لاحتواء انتقال المرض.