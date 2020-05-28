كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "ميركل" تطالب زملائها القادة بالمساهمة أكثر في المنظمات المتعددة الأطراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، زملائها القادة بالتفكير فى تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات متعددة الاطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتسريع الشفاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتحدثت في مؤتمر عبر الفيديو برعاية الأمم المتحدة لزعماء العالم، وقالت أيضًا، إنه ينبغي على الدول تخصيص المزيد من التمويل لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية قصيرة الأجل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت من خلال مترجم: "قد يتم النظر في اتخاذ تدابير إضافية لصندوق النقد الدولي عندما يصبح من الضروري، في غضون مهلة قصيرة، تأمين سيولة الدول الضعيفة".

وأضافت: "وبالتالي قد يكون من المتصور التفكير في زيادة توزيع حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي."

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وقد قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إنه من الضروري توضيح أن جائحة وباء "كوفيد - 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، وما زالت هناك حاجة إلى إجراءات أساسية مثل ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي.

وقالت ميركل: إن "الفيروس لم يرحل بعد، ومن المهم أن اتفق مع الولايات الفيدرالية الألمانية بشأن الأسئلة الرئيسية حول التعامل مع الفيروس التاجي".

وأوضحت: أن "الحكومة الفيدرالية الألمانية تراقب عن كثب الوباء، لكن المسؤولية العملية تقع بشكل متزايد على عاتق الولايات الـ16"، لافتة إلى أنه يجب توخي الحذر لتجنب انتشار الفيروس بسرعة مرة أخرى.