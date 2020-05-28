كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن موعد بدء المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، عن موعد بدء المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل التي بدأت في 11مايو.

وبحسب الحكومة الفرنسية، تشمل المرحلة الثانية، إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم والحدائق العامة مع تحسن الوضع الصحي.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي وحكومته، أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من يونيو، الموعد المحدد لبدء المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي.

وتنوي السلطة التنفيذية أن تعيد في الثاني من يونيو فتح الفنادق والمقاهي والمطاعم في المناطق الخضراء، أي تلك التي تشهد انتشارا ضعيفا للفيروس وضغطا ضئيلا على المستشفيات.

وأكدت الحكومة الفرنسية، أن العاصمة باريس لا يمكن أن تفتح هذه الأماكن أبوابها قبل الأول من يوليو.

Advertisements

ويذكر أن الأماكن الأخرى المطروحة هي الحدائق والمحميات في كل مكان، مع فرض ارتداء أقنعة واقية في المنطقة الحمراء. وتشكل هذه المسألة محور مواجهة بين الحكومة ورئيسة بلدية باريس الاشتراكية، آن هيدالغو، التي تدعو بشدة إلى إعادة فتحها.

وإعادة فتح المدارس المتوسطة (11 إلى 14 عاما) مطروحة أيضا ، مثل تخفيف القاعدة التي تمنع الابتعاد أكثر من مئة كيلومتر عن مكان الإقامة.

ومنذ 11 مايو، تاريخ بدء تخفيف إجراءات العزل، تعتبر "حمراء" أربع مناطق في شمال شرق باريس، بينها باريس ومنطقتها، ومايوت.

وقالت السلطات الصحية، إن "انتشار الفيروس تباطأ بشكل كبير"، مع انحسار متواصل في عدد المرضى الذين في حالة خطيرة أو في الإنعاش (1501 يوم الأربعاء، أي أقل بـ54 من اليوم السابق الثلاثاء).