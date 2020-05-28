كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يخطط لمخزون دائم من الأدوية الأساسية والمعدات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنها تريد إنشاء احتياطي دائم من الأدوية الأساسية والمعدات الطبية لمعالجة النقص الذي عانى منه الاتحاد الأوروبي لسنوات وتفاقم طوال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوثيقة الاتحاد الأوروبي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تخزين المطهرات واختبار الكواشف التشخيصية ومعدات الحماية والأدوية الأساسية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وسيتم تمويل المخزون من ميزانية صحية جديدة بقيمة 9.4 مليار يورو (10.3 مليار دولار) اقترحتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.

سيكمل هذا الاحتياطي مخزونًا طارئًا بقيمة 380 مليون يورو تم إنشاؤه في بداية جائحة الفيروس بعد أن واجهت العديد من البلدان في الكتلة المكونة من 27 دولة نقصًا حادًا في أقنعة الوجه ومجموعات الاختبار وأجهزة التهوية وعقاقير العناية المركزة وغيرها من العناصر الحيوية.

كما سيتم استخدام التمويل الإضافي، الذي يحتاج إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والمشرعين، للحصول على اللقاحات، والتي غالبًا ما تكون قليلة في الاتحاد الأوروبي ويتم تصنيعها في الغالب خارج الكتلة.

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وقالت اللجنة، إنها تريد تقديم حوافز لشركات الأدوية لتطوير وإنتاج اللقاحات في أوروبا، ونقل القدرة التصنيعية للأدوية ومكوناتها الكيميائية التي يتم استيرادها الآن في الغالب من الهند والصين.

وحث المشرعون في الاتحاد الأوروبي على الإعانات لتشجيع إعادة التوطين، لكن مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس رفضت التعليق على الأمر، اليوم الخميس.

وأضافت، أن الحوافز ستتم معالجتها في المقترحات الخاصة باستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأدوية في نهاية العام - وهو جدول زمني أثار بعض الدهشة في الصناعة بالنظر إلى مخاطر الموجة الثانية من الوباء في الخريف.

وفي مسودة تقرير، حث البرلمان أيضًا على إنشاء واحدة أو أكثر من "المؤسسات الصيدلانية الأوروبية غير الربحية" لتصنيع الأدوية ذات الأولوية.