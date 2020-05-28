كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الفنزويليون يستخدمون اسطوانات غاز الطهي لتشغيل السيارات وسط نقص الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بسبب نقص الوقود استخدم المواطنين في فنزويلا اسطوانات غاز الطهي، وهذه ممارسة يصفها خبراء السلامة الصناعية بأنها خطيرة وقد تؤدي إلى انفجار واحد على الأقل.

وقال سينين أجيري، 25 سنة، في مدينة ماراكايبو: "لا يوجد وقود في فنزويلا واضطررت إلى إعداد سيارتي بهذه الطريقة لأتمكن من العمل وإحضار الخبز اليومي إلى المنزل"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "أجيري"، أن النظام آمن، لكن يقول، إن السيارة تنبعث منها رائحة قوية من الغاز المسال، وإنه قلق أكثر من أن يدفع للشرطة كي لا تحتجز سيارته، لأن الترتيب غير قانوني.

وتعاني فنزويلا العضو في منظمة أوبك التي تجلس فوق أكبر احتياطيات نفط في العالم من أسوأ نقص في البنزين في تاريخها الحديث بسبب انهيار شبه كامل لمصافيها مقترنة بالعقوبات الأمريكية التي تجعل من الصعب استيراد الوقود.

يقوم الميكانيكيون، وفي بعض الحالات، السائقون بأنفسهم بتجديد أنظمة وقود المركبات باستخدام أسطوانة البروبان من النوع المستخدم في مواقد المطبخ، لتجنب خطوط محطة الخدمة التي تترك الأشخاص في بعض الأحيان ينتظرون أيامًا لشراء البنزين.

وقال مسؤول بالبلدية لرويترز في مدينة بويرتو لاكروز الشرقية: "هذه الممارسة لا تخلو من المخاطر. سيارة تعمل بغاز الطهي تعرضت لانفجار في وقت سابق هذا الشهر".

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يعتبر الوضع تناقضًا صارخًا مع عصر ازدهار النفط في فنزويلا عندما كان الوقود وفيرًا ومدعومًا بشكل كبير. يبقى الوقود رسميًا تقريبًا مجانيًا لأولئك الذين يمكنهم الانتظار في طوابير أو لديهم اتصالات، لكن البنزين يجلب الآن 3 دولارات للتر (11.34 دولارًا للغالون) في السوق السوداء.

وفي أعقاب طلب من رويترز للحصول على معلومات، قال سيزار جاريدو، رئيس قسم أمن المواطن في ماراكايبو، في بيان، إن تشغيل السيارات بغاز الطهي "يمثل درجة عالية من المخاطر وممنوعًا".

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب للتعليق.

استخدم ألفريدو جونزاليس المعدات الأساسية بما في ذلك حنفيات المطبخ لتحويل شاحنة بيك آب للتشغيل على غاز الطهي حتى يتمكن من الاستمرار في توفير وسائل النقل العام في ماراكايبو - لكنه يقضي معظم وقته في التهرب من القانون، وقال: "نحن نعمل مثل المهربين. اضطهاد الشرطة شديد حقا. يقولون أنها خطيرة".

يوصي الخبراء ضد هذه الممارسة بسبب احتمال حدوث انفجارات والمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لفترات طويلة لغاز البروبان.

وقال مهندس النفط خورخي ليون: "بمرور الوقت ستتسرب هذه المركبات (الغاز) لأن الناس ليسوا حذرين."