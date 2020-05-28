كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب تمسك الجزائر بعقار الملاريا لعلاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا بوزارة الصحة الجزائرية البروفيسور إسماعيل مصباح، تمسك بلاده بقرار استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" للعلاج من الوباء.

وقال مصباح، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، نشرتخا قناة سكاي نيوز عرية، إن الجزائر مصرة على قرار استعمال البروتوكول العلاجي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا "هيدروكسي كلوروكين"، الذي يستخدم لعلاج الملاريا.

وأوضح مصباح، أن الدواء قد أعطى فعالية أثناء معالجة مرضى"كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا.

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وأشار مصباح، إلى أن حديث منظمة الصحة العاليمة عن بروتوكول الدواء ليس توصية بوقفه، مجرد بحوث تجرى حول استعمال الكلوروكين على المصابين الجدد.

وجاء حديث المسؤول الجزائري بعد يوم واحد على إعلان الحكومة الفرنسية وقف التدابير الاستثنائية، التي كانت تجيز استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" خارج التجارب السريرية، بسبب دراسة أشارت إلى وجود مخاطر جانبية للدواء.

وكان رئيس فريق الخبراء الطبي الصيني تشو لين الذي يزور الجزائر حاليا، قال إن فيروس كورونا المكتشف بالجزائر مغاير للفيروس الذي تم اكتشافه في الصين، مضيفًا أن الفيروس الموجود في الجزائر يشبه ذلك الموجود في فرنسا.

وأعلنت السلطات الصحية في الجزائر، تسجيل أكثر من 8800 حالة إصابة و623 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تعافى نحو 5 آلاف مصاب من المرض.