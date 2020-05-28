كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تكشف حقيقة اتخاذ إجراء آخر بشأن مستشار "جونسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، أن كبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون، دومينيك كامينجز، خرق عملية إغلاق فيروس كورونا المستجد، لكنه كان غير خطيرًا وبالتالي لن يتخذوا أي إجراء آخر، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف".

وقالت "تليجراف": "انتهك دومينيك كامينجز قواعد الإغلاق عندما قام برحلة لمسافة 50 ميلاً إلى قلعة بارنارد، خلص تحقيق أجرته شرطة دورهام. وقالت القوة: إنها لن تتخذ أي إجراء آخر ضد السيد كامينجز"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقد صرح وزير الإسكان البريطاني، يوم الأربعاء، بأن الوقت قد حان "للتحرك" بعد أن أثار كبير مستشاري رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، الغضب والسخرية على نطاق واسع من خلال القيام برحلة برية على طول 400 كيلومتر (250 ميلا) خلال إغلاق فيروس كورونا المستجد.

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وقال وزير الإسكان، روبرت جينريك، لشبكة "بي بي سي": "أعتقد الآن أن الوقت قد حان لنتحرك جميعا"، مضيفًا، أن الناس يريدون أن تتحدث الحكومة عن قضايا أخرى غير "كامينجز"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "هذا لا يعني أن هذه ليست قضية مهمة أو أن الناس لا يهتمون كثيرًا بها ولكن أعتقد أن هناك الكثير الذي نحتاج إلى التركيز عليه الآن، مثل الفيروس والاقتصاد."