عادل تاويل.. أفضل صانع محتوى في العالم العربي يصدر أغنية راب

أصدر صاحب لقب أفضل صانع محتوى في العالم العربي، المغربي عادل تاويل، أغنية راب، رفقة زميله في النسخة الأخيرة من برنامج سديم، الجزائري هشام.

عادل تاويل، الذي كانت الكثير من محتوياته في الويب، قبل مشاركته في برنامج سديم، تتعلق بجديد الراب المغربي، استغل الشهرة، التي حققها في البرنامج، ليعلن نفسه للجمهور الواسع أنه “رابور” إلى جانب مؤهلاته في صناعة المحتوى.

وكان عادل تاويل قد أصدر أثناء برنامج “سديم” أغنية راب، لكن الأمر كان مطلوبا من جميع المشاركين ضمن منافسات البرنامج، علما أن لديه محاولات سابقة في ميدان غناء الراب، قبل مشاركته في البرنامج العربي.