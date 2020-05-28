العرائش.. تماثل 6 مصابين للشفاء من “كوفيد-19”.. والإقليم يتجه إلى إعلان صفر إصابة

يتجه إقليم العرائش، إلى إعلان صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تماثل 6 حالات للشفاء، خلال 18 ساعة الأخيرة، فيما لم يتبق سوى 8 مصابين يتابعون علاجهم في مستشفى للامريم.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″ أن إجمالي حالات التعافي وصل 155 حالة من مجموع الإصابات المستقرة في 165 حالة، فيما لم تشهد نسبة الوفيات أي ارتفاع، منذ أزيد من شهرين، إذ استقرت في حالتين.

وأضاف المصدر ذاته، أن مستشفيات الإقليم أجرت إلى حدود اللحظة 1813 تحليلة مخبرية، تأكد منها إصابة 165 شخصا بـ”كوفيد19″، فيما تم استبعاد 1648 من إصابتهم بالجائحة.