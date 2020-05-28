نشرة خاصة.. زخات مطرية رعدية قوية اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية رعدية قوية عددا من مناطق المملكة اليوم الخميس.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن هذه الزخات ستهم أقاليم فجيج وميدلت وبولمان وصفرو، ابتداء من الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الخميس، إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزخات ستكون مصحوبة برياح قوية وسقوط برد، مشيرة إلى أن زخات محليا معتدلة ستهم خلال نفس الفترة أقاليم جرادة والرشيدية وإفران وتاوريرت وجرسيف.
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