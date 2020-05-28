إقبال المشاهد على القنوات الوطنية ينخفض

شهد معدل الساعات، التي يقضيها المشاهد المغربي أمام شاشة القنوات الوطنية، انخفاضلا في آخر أسابيع رمضان، وسجل أقل معدل، منذ بداية الشهر الفضيل.

وبلغ عدد الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي في آخر أسابيع رمضان 5 ساعات و47 دقيقة، مقابل 6 ساعات و41 دقيقة، في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وتزايد عدد الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام التلفاز، منذ بداية الحجر، حيث قفز العدد من 3.5 أو 4 ساعات تسجل في الأيام العادية، لأزيد من 5 ساعات ونصف الساعة، في آخر أسبوع في مارس الماضي، ثم لأزيد من 6 في ثاني أسابيع أبريل، لكنه تراجع في آخر أسبوع من رمضان.