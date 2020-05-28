الفنانة أمل التمار تفقد زوجها

فقدت الفنانة أمل التمار، زوجها، الذي وفاته المنية، صباح اليوم الخميس، في مدينة مراكش.

وأكدت مصادر “اليوم 24” أن زوج الفنانة أمل التمار، مصطفى، توفي بعد معاناة مع مرض عضال.

وتعيش الفنانة أمل الثمار وضعا نفسيا صعبا، جراء فقدان زوجها، خصوصا في الظروف الحالية مع جائحة كورونا، التي تمنع إقامة عزاء له، أو تشيع جنازته.