حصيلة كورونا.. جهة الشمال تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة و9 جهات بصفر حالة

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، تفاصيل الوضع الوبائي في جهات المملكة، التي أظهرت تسجيل 35 إصابات جديدة، خلال 16 ساعة الأخيرة، وتركزت في ثلاث جهات فقط، فيما لم تسجل 9 جهات أخرى أية حالة إضافية.

وبينت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه من ضمن 3497 تحليلا مخبريا، أجري، خلال 16 ساعة الأخيرة، سجلت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة 22 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 1067 حالة.

كما سجلت جهة الدارالبيضاء 12 إصابة جديدة بإجمالي 2519 حالة، فيما سجلت مراكش – آسفي حالة واحدة بإجمالي 132.

ورفعت الحصيلة اليومية إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، منذ بدء الأزمة إلى 7636 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وفي المقابل، استقرت أعداد المصابين في 9 جهات، التي تتجه أغلبها إلى توديع آخر الحالات الخاضعة للعلاج.

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ومنذ بدء الأزمة، أحصيت في فاس – مكناس 997 حالة، والرباط – سلا – القنيطرة 698 حالة، ودرعة – تافيلالت 586، والشرق 186حالة، وبني ملال – خنيفرة 114 حالة، وسوس – ماسة 88 حالة، وكلميم – واد نون 43 حالة، والداخلة – وادي الذهب 5 حالات، والعيون – الساقية الحمراء 4 حالات.

كما كشفت الوزارة أن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب ارتفع إلى 5019 حالة، بعد تسجيل 131 حالة شفاء جديدة، واستقر عدد الوفيات في 202 حالة، بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.