قطر.. تسجل 3 وفيات و1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 28 مايو 2020

أعلنت قطر، الخميس، عن تسجيل 1967 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت وزارة الصحة القطرية إنه تم أيضا تسجيل 3 حالات وفاة، فيما تعافي 2116 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 15399 حالة.

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وأفادت بأن حالات الوفاة الجديدة تعود لأشخاص يبلغون من العمر 81 عاما و50 عاما و25 عاما حيث كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

كما شهدت الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 23 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 214 حالة.