شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، كما تم تسجيل 3531 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 54553 حالة.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 80185 حالة، وكشفت عن 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 441 حالة.

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