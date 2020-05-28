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شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد مصادر نيران حوثية استهدفت التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
أخمدت القوات المشتركة، الخميس، مصادر نيران مليشيات الحوثي استهدفت مديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.
وقال مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا.
وأضاف المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بعد ان رصدتها، ووجهت لها ضربات موجعة وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات وتمكنت من إخمادها.
يذكر أن ثمانية مواطنين أصيبوا بنيران أسلحة مليشيات الحوثي المتوسطة والثقيلة في مختلف مناطق الحديدة خلال الأسبوعين الماضيين ضمن الجرائم الحوثية بحق المدنيين.
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