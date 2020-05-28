شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تسجل 63 وفاة و2258 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى7627 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 143849 حالة، بعد تسجيل 2258 حالة إصابة جديدة. Advertisements ولفت إلى أن 2543 من المصابين في وضع صحي حرج ويرقدون في الرعاية المركزة. كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين اقترب من 113 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تسجل 63 وفاة و2258 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.