"السيسي" يطالب الشعب المصري باستمرار التكاتف والتضامن لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 28 مايو 2020

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، الشعب باستمرار التكاتف والتضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وشدد السيسي على أن أعداء الوطن من المتربصين يحاولون التشكيك فيما تقوم به الدولة من جهد وإنجاز.

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وكتب السيسي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"،: "نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا، الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن، لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

وأضاف: "وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء و الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز ".

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حالات شفاء كورونا إلى 5205 ، إلى جانب تسجيل 910 إصابة جديدة، مع تسجيل 19 حالة وفاة.