مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة بالحديدة والمشتركة تخمد نيرانها

الخميس 28 مايو 2020

استهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من الحديدة، فيما ردت القوات على مصادر النيران واخمدتها.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في كيلو 16 وشرق مدينة الصالح.

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وأضافت المصادر ان القوات حددت مصادر النيران وتمكنت من الرد عليها بالأسلحة المناسبة واخمدتها على الفور، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.

وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات للمليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق للهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار، في حين لم تتمكن المليشيات من تحقيق أدنى انتصار او تقدم يذكر.