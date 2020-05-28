تصريح جديد بشأن العمرة بعد تخفيف القيود في السعودية

الخميس 28 مايو 2020

جددت وزارة الحج والعمرة في السعودية تأكيدها على استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.



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وجاء التصريح السعودي من خلال موقع الوزارة الرسمي على موقع "تويتر"، حيث قالت إنه "بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية"، بحسب حساب الوزارة الرسمي على "تويتر".

​وأضافت الوزارة، أنه "ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة".