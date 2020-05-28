- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد بشأن العمرة بعد تخفيف القيود في السعودية والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
جددت وزارة الحج والعمرة في السعودية تأكيدها على استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وجاء التصريح السعودي من خلال موقع الوزارة الرسمي على موقع "تويتر"، حيث قالت إنه "بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية"، بحسب حساب الوزارة الرسمي على "تويتر".
وأضافت الوزارة، أنه "ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة".
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح جديد بشأن العمرة بعد تخفيف القيود في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.