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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 24112 حالة والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الخميس، تسجيل 845 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 24112 حالة في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 185 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي "إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 197 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15229 حالة".
وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي ،فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 81 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.
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