معمر الارياني يحذر من تزايد وتيرة تجنيد مليشيا الحوثي للاجئين الافارقة

الخميس 28 مايو 2020

حذر وزير الاعلام اليمني معمر الارياني من تصاعد وتيرة تجنيد المليشيا الحوثية الإيرانية للاجئين الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين واستغلالهم في أعمال قتالية للاضرار بأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واوضح وزير الاعلام، ان اعترافات اللاجئين الصوماليين الذين جندتهم المليشيا الحوثية في صفوفها قبل وقوعهم في الأسر، تكشف طريقة تجنيد المليشيا للاجئين الأفارقة عبر الترغيب بالاموال والتهديد والتعذيب واستغلالهم واستخدامهم للقيام بأعمال لوجستية وتجسسية واجبارهم على القتال إلى جانبها وتهريب الممنوعات.

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وأكد الارياني ان ‏استغلال المليشيا الحوثية لللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الافريقي في الأعمال العسكرية ضد الجيش الوطني جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.

مضيفا ان هذه الممارسات مؤشر واضح على نفاذ المخزون البشري للمليشيا الحوثية وعجزها عن التغرير بالمزيد من المقاتلين من أبناء القبائل.

‏ودعا الارياني الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية إلى إدانة صريحة لهذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق اللاجئين والمهاجرين الافارقة في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية.