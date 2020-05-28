شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الخميس، ثمانية مواطنين فلسطينيين من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان ل، بإن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن جنين ورام الله والبيرة وقلقيلية والخليل، واعتقلت المواطنين الثمانية.

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