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الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة قلقيلية لتصل اجمالي عدد الاصابات بالفيروس  إلى 614 حالة.

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واشارت الوزير الكيلة ،الى أن الاصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ 48.

 

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