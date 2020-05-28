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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تغلق سفارتها لدى كوريا الشمالية ومغادرة موظفيها الدبلوماسيين والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
أغلقت بريطانيا سفارتها مؤقتاً لدى كوريا الشمالية، وذلك بسبب القيود الصارمة التي فرضتها بيونغ يانغ على حركة السفر في إطار التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
واوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها ، بإن القرار أتخذ بسبب قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة ..مؤكدة حرصها على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن.
وكتب السفير البريطاني في بيونغ يانغ كولين كروكس على تويتر "أغلقت السفارة البريطانية في بيونغ يانغ مؤقتا في 27 مايو 2020 وغادر كل الموظفين الدبلوماسيين جمهورية كوريا للفترة الراهنة".
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