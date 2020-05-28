شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الخميس عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 7629 حالة.

ولم تسجل وزارة الصحة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 115

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