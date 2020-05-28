شكرا لقرائتكم خبر عن تقويض للحرية.. تايوان تعلق على مصادقة بكين على تشريع أمني لهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

أدانت حكومة تايوان اليوم الخميس بكين بعد المصادقة على تشريع للأمن القومي لهونج كونج، وشددت على أن الخطوة التعسفية تقوض بشكل خطير الحرية وسيادة القانون هناك.

واعتبر مجلس شؤون البر الرئيسى فى تايوان، والتابع للحكومة، أن بكين أخلفت وعودها لشعب هونج كونج فيما يتعلق بـ"درجة عالية من الحكم الذاتى" لـ 50 عاما بعد تسلمها عام 1997 من الحكم البريطاني.

وقال المجلس، في بيان، إن تحرك بكين يكشف الطبيعة المنافقة لنموذج "دولة واحدة، ونظامان". وشدد المجلس على أن هذا لا يخدم "العلاقات عبر مضيق تايوان. ويهز أيضا ثقة المجتمع الدولي".