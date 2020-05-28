شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الصندوق الأسود للطائرة الباكستانية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عبد الله حفيظ خان، في بيان، إنه تم العثور على "الصندوق الأسود" مسجل الصوت الخاص بقمرة قيادة الطائرة المنكوبة التي تحطمت يوم الجمعة الماضي في حي سكني بمدينة كراتشي، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها باستثناء شخصين.

وأوضح المتحدث بأنه قد تم تسليم مسجل الصوت الخاص بالطائرة، وهي من طراز إيرباص "إس إي ايه 320"، إلى المجلس المعني بالتحقيق في الحادث.

وكانت باكستان أعلنت قبل أيام العثور على مسجل بيانات الرحلة الخاص بالطائرة، حيث قال وقتها عبد الستار خوخار، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، إن البحث عن المسجل الصوتي ما زال جاريا.