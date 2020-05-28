رصد 1644 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في السعودية

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 16 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 14 وفاة في اليوم السابق.
ورصدت الوزارة 1644 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا لليوم السادس على التوالي، حيث سجلت في المملكة 1815 إصابة أمس و1931 إصابة الثلاثاء و2235 إصابة الاثنين و2399 إصابة الأحد و2442 إصابة السبت و2642 إصابة الجمعة.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في السعودية حتى الآن إلى 356124.
ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (611) وجدة (360) ومكة المكرمة (148) والدمام (101).
وتماثل 3531 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 54553 شخصا.
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