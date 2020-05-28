الدفاع تعلن مقتل اربعة 'ارهابيين' بينهم 'ابو صهيب' جنوب غرب بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن مقتل اربعة "ارهابيين" بينهم "ابو صهيب" معاون "والي الفلوجة العسكري" جنوب غرب بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ابطال الفوج الرابع لواء 55 الفرقة 17، قيادة عمليات بغداد نفذوا واجباً مشتركاً مع الأجهزة الأمنية في منطقة العناز جنوب غرب العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "نتج عنه قتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو أبو صهيب معاون والي الفلوجة العسكري وتم ضبط احزمة ناسفة عدد 3 وعدد من الرمانات اليدوية واسلحة خفيفة".