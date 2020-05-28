'محطات سومرية' في معرض الكتروني من بغداد

أعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الخميس، عن اطلاق معرض الكتروني بعنوان "محطات سومرية". وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الدائرة تطلق معرضها الالكتروني العاشر من على موقعها دائرة الفنون العامة ضمن بوابة الفنون الإلكترونية للدائرة".



وأضاف العبادي أن "المعرض تضمن اعمالا نحتية بواقع ٢٦ عملا جسدت رموز الحضارة الرافدينية على مر المراحل التاريخية تحت عنوان محطات سومرية (ميزوبوتاميا) ".

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