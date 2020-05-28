العدل الأمريكية تتعهد بالعدالة في قضية "ضحية منيابوليس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت وزارة العدل الأمريكية، بتحقيق العدالة في قضية مقتل رجل من أصول أفريقية خلال عملية توقيفه.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان اليوم الخميس إن التحقيق الاتحادي بشأن مقتل جورج فلويد، "أولوية قصوى" مضيفة أنها كلفت ممثلي ادعاء ومحققين من أصحاب الخبرة الواسعة لتولي القضية.
واندلعت الاحتجاجات لليلة ثانية أمس الأربعاء في منيابوليس احتجاجا على مقتل فلويد، الذي ظهر في مقطع مصور جرى تداوله على نطاق واسع وهو يصارع لالتقاط أنفاسه فيما جثم رجل شرطة أبيض بركبته على رقبته. وتوفي فلويد يوم الاثنين.
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