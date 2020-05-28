"خرق بسيط".. بريطانيا تغلق قضية مستشار جونسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت بريطانيا ملف قضية دومينيك كامينجز، المستشار الخاص لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن وصفت خرقه لقواعد العزل المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا بالـ"بسيط".
واعتبرت الشرطة البريطانية أن كامينجز ارتكب خرقاً "بسيطاً" لقواعد العزل المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها لا تنوي الشروع بإجراءات قانونية ضده.
وأوضحت شرطة دورهام في بيان أنه يمكن اعتبار أحد تنقلات كامينجز، الذي أثار جدلا سياسيا واسعا، بمثابة خرق للقواعد، لكن بشكل "بسيط" لأنه جرى التقيد بتدابير التباعد الجسدي على ما يبدو.
وسافر كامينجز لمسافر 400 كيلومتر إلى شمال انجلترا خلال العزل العام عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته، ما أثار حفيظة الوسط السياسي في البلاد.
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