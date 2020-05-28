مقتل 60 شخصا بهجمات مسلحين في شمال غرب نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 60 شخصاً خلال هجمات منسقة على عدة قرى في ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غرب نيجيريا، نفذتها مجموعات مسلحة يشار إليها محليا بـ"العصابات"، كما أفادت مصادر طبية ومحلية.
وقالت ممرضة في مستشفى سابون بيرني العام إن "60 جثة أحضرت إلى المستشفى منذ مساء أمس (الأربعاء)"، في هذه الولاية المجاورة للنيجر، والتي تشهد غالباً هجمات إجرامية تثير قلق مراقبي الوضع الأمني في المنطقة.
وإلى جانب نشاط العصابات في البلد الأفريقي الغني بالنفط تشهد نيجيريا هجمات لتنظيمات إرهابية راح ضحيتها المئات من المدنيين والعسكريين.
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