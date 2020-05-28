إيران تعتبر إنهاء #واشنطن الاستثناءات من العقوبات خطوة "يائسة"

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أكدت طهران الخميس أن قرار الولايات المتحدة وضع حد للاستثناءات من العقوبات المفروضة على إيران بشأن برنامجها النووي هو "محاولة يائسة" لن تؤثر على الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن وضع حد الأربعاء لهذه الاستثناءات يهدف إلى "تحويل أنظار الرأي العام عن هزائم (واشنطن) المتواصلة بمواجهة إيران"، مؤكدا أن ذلك "ليس له أي تأثير فعلي على عمل إيران المتواصل".
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