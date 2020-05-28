وزيرة العدل: لا ضغوطات عليّ في موضوع التشكيلات القضائية

أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في تصريح تلفزيوني، بأنه "لا ضغوطات عليّ في موضوع التشكيلات القضائية، وقد وصلني ملحق من مجلس القضاء الاعلى، وقد أرسلت كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وقالت ردا على اتهام القضاة بالتسييس: "بدي إفهم السياسيين شو بدّن؟ بدّن قضاء عادل او ما بدّن؟".
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