وزيرة العدل: لا ضغوطات عليّ في موضوع التشكيلات القضائية

أكدت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، في تصريح تلفزيوني، بأنه "لا ضغوطات عليّ في موضوع ​التشكيلات القضائية​، وقد وصلني ملحق من ​مجلس القضاء الاعلى​، وقد أرسلت كتابا الى الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​".

وقالت ردا على اتهام القضاة بالتسييس: "بدي إفهم السياسيين شو بدّن؟ بدّن قضاء عادل او ما بدّن؟".

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