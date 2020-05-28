علي خليل: موقف حركة امل يرفض العفو عن عملاء العدو الاسرائيلي

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النيابية النائب ​علي حسن خليل​ على هامش ​الجلسة التشريعية​ في ​الاونيسكو​، الى ان "موقف ​حركة امل​ يرفض العفو عن عملاء ​العدو الاسرائيلي​ والذين ارتكبوا المجازر بحق ​لبنان​ واللبنانيين، وسنصوت ضده". إضغط للمزيد

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