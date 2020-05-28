أشار رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، بعد الجزء الأول من الجلسة التشريعية إلى أنه "قمنا بخطة اليوم لتعزيز الشفافية ليعطي مجلس النواب إشارة لمكافحة الفساد من خلال إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وهو ليس سياسي لأن 4 كتل مختلفة صوتت عليه وتم بعض التعديلات وهذا هو الإنتصار الفعلي للبنان في طريق مكافحة الفساد لأنه من المفترض أن يستعيد لبنان الثقة بمحاربة الفساد".
تجدر الإشارة إلى أن كنعان كان من أبرز الداعين إلى إقرار هذا القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان:اقرار قانون رفع السرية هو انتصار فعلي للبنان بطريق مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.