كنعان:اقرار قانون رفع السرية هو انتصار فعلي للبنان بطريق مكافحة الفساد

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ وعضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ابراهيم كنعان​، بعد الجزء الأول من ​الجلسة التشريعية​ إلى أنه "قمنا بخطة اليوم لتعزيز الشفافية ليعطي ​مجلس النواب​ إشارة ل​مكافحة الفساد​ من خلال إقرار قانون رفع ​السرية المصرفية​، وهو ليس سياسي لأن 4 كتل مختلفة صوتت عليه وتم بعض التعديلات وهذا هو الإنتصار الفعلي للبنان في طريق مكافحة الفساد لأنه من المفترض أن يستعيد لبنان الثقة ب​محاربة الفساد​".

تجدر الإشارة إلى أن كنعان كان من أبرز الداعين إلى إقرار هذا القانون.

إضغط للمزيد