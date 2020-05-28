اشار رئيس حزب القوات سمير جعجع في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "أخيراً انتصرنا... أقرّت آلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى والمدراء العامين والمراكز العليا في الدولة في جلسة مجلس النواب اليوم... بعد أن صارعنا من أجل إقرارها على مدى سنوات طويلة".
يذكر بأن مجلس النواب اقر في جلسته اليوم إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: وأخيرا انتصرنا أقرت آلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى والمدراء العامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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