جعجع: وأخيرا انتصرنا أقرت آلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى والمدراء العامين

اشار رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "أخيراً انتصرنا... أقرّت آلية ​التعيينات​ ل​موظفي الفئة الأولى​ و​المدراء العامين​ والمراكز العليا في ​الدولة​ في ​جلسة مجلس النواب​ اليوم... بعد أن صارعنا من أجل إقرارها على مدى سنوات طويلة".

يذكر بأن مجلس النواب اقر في جلسته اليوم إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

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