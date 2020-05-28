الحريري تمنى عدم الطعن بقانون التعيينات: التيار الوطني الحر يريد كل البلد

شكر رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​سعد الحريري​ في تصريح له على هامش جلسة ​مجلس النواب​ في ​قصر الاونيسكو​، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على الجلسة، وقال "نحن جاهزون لخدمة البلد لا سيما للقوانين التي تعزز الشفافية ووضع ​الدولة​، واليوم هناك عدة قوانين مقترحة، وانا مع اقرار الية ​التعيينات​ بشكل صحيح، واليوم صوتنا مع إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة". واوضح ان "هناك من يريد ان يطعن بالقانون ليعين كيفما يريد، والافضل ان ترفع القوى السياسية يدها عن التعيينات، ونحن سنكمل بهذا الموضوع، واتمنى ان لا يتم الطعن به". واعتبر بان "التيار الوطني الحر يريد كل البلد".

واوضح الحريري بأن "قانون العفو ينصف الكثير من المظلومين، وهناك اشخاص يجب ان نعفو عنهم بسبب الاضرابات وعدم الاستقرار الامني التي حصلت في السنوات الماضية، والبعض يحاول تصوير الموضوع بأنه عفو عن المجرمين وهذا ليس دقيقا. ولفت الى انه لا اعرف سبب تغيير بعض النواب رايهم بالعفو ونحن مستمرون به للنهاية.