لفت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، إلى "أنّني رفعت ​السرية المصرفية​ عنّي وعن عائلتي منذ ثمانية أشهر، وإقرار قانون السرية المصرفية إنجاز مهم يحقّقه ​المجلس النيابي​". وكان قد أقرّمجلس النواب في جلسته التشريعيّة في قصر الأونيسكو، اقتراح قانون رفع السرية المصرفية معدّلًا. ورفع بري الجلسة حتّى الساعة السادسة مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري: إقرار قانون السرية المصرفية إنجاز مهم ورفعت السرية عني وعن عائلتي منذ 8 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.