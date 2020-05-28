قوات أميركية خاصة لدعم مكافحة تهريب المخدرات في عملية تستهدف مادورو

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بوغوتا: أرسلت الولايات المتحدة إلى كولومبيا وحدة من القوات الخاصة لمكافحة المخدرات في عملية تستهدف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتهمة بالتواطؤ مع مهربي مخدرات، حسبما ذكرت مصادر رسمية الأربعاء.

وقالت السفارة الأميركية في بوغوتا ووزارة الدفاع الكولومبية في بيان مشترك إن "كتيبة مساعدة القوات الأمنية" التي "شكلت لتقديم المشورة ومساعدة العمليات في الدول الحليفة" ستبدأ مهمتها "خلال أشهر، في مطلع حزيران/يونيو".

ولم يكشف عدد القوات التي تم نشرها في هذه العملية الأولى التي تشكل سابقة في أميركا اللاتينية.

وقال الأدميرال كريغ فولر قائد القيادة الجنوبية للولايات المتحدة في البيان إن "مهمة +كتيبة مساعدة القوات الأمنية+ في كولومبيا هي فرصة لإظهار التزامنا المتبادل ضد تهريب المخدرات ودعمنا للسلام الإقليمي واحترام السيادة والوعد الدائم باحترام المثل والقيم المشتركة".

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وقال المصدر نفسه إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في نيسان/ابريل الماضي عن مهمة الدعم هذه لعمليات مكافحة الإرهاب في الكاريبي.

وذكرت واشنطن أن المهمة تستهدف "النظام الفاسد" الذي يقوده مادورو في فنزويلا وتلقى دعم كولومبيا و25 دولة أميركية وأوروبية.

ويتهم ترمب نظام مادورو بالتواطؤ مع مهربي مخدرات كولومبيين لإرسال مئات الأطنان من الكوكايين وأنواع أخرى جوا وبحرا إلى الولايات المتحدة.