"الجوارب" تشعل خلافات ميغان وكيت

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كثيراً ما تناولت وسائل الإعلام البريطانية أنباء عن خلافات بين دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وميغان ميركل زوجة الأمير هاري.

ومجدداً عادت الصحف البريطانية لتتناول الموضوع، حيث أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن خلافات ميغان ميركل وكيت ميدلتون بدأت في الفترة التي سبقت حفل زفاف دوقة ساسكس السابقة.

وفي التفاصيل، وقع الخلاف حول ما إذا كان ينبغي على وصيفات الشرف ارتداء جوارب ضيقة أم لا، حيث شعرت كيت، وفقاً للبروتوكول، أنّه يجب عليهن ذلك، فيما رفضت ميغان ذلك.

وبحسب ما أظهرت صور حفل الزفاف الملكي لميغان والأمير هاري عام 2018، فيبدو أن رأي ميغان هو ما تقرر في النهاية، إذ ظهرت وصيفات الشرف دون جوارب.

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كما أشار المقال إلى أن ميغان تسببت في بكاء كيت بسبب فستان الأميرة شارلوت حيث رأته غير مناسب لها.

وادعى صديق مقرب من العائلة أنه يعرف السبب الرئيسي وراء ما حدث في جلسة قياس الفساتين التحضيرية للزفاف، قائلاً: "كل شيء له علاقة بالبروتوكول".

وأضاف في حديث لمجلة "تاتلر": "كان يوماً حاراً وبدا أن هناك خلافاً حول ما إذا كان ينبغي على وصيفات الشرف ارتداء جوارب ضيقة أم لا، حيث شعرت كيت، وفقا للبروتوكول، أنه يجب عليهن ذلك، فيما لم ترد لهن ميغان ذلك".

من جانب آخر، كشفت صديقة مجهولة أن كيت "تشعر بالإرهاق والضغط" بسبب عبء عملها "الهائل" بعد استقالة ميغان والأمير هاري من العائلة المالكة.